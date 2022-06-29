Суд у Нью-Йорку засудив R&B-виконавця Роберта Сільвестра Келлі, який виступає під псевдонімом Ар Келлі (R. Kelly), до 30 років в'язниці за численні зґвалтування жінок і зв'язок із неповнолітніми. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву суду.

Торік у вересні суд присяжних у Нью-Йорку визнав співака винним у злочинах сексуального характеру. Обвинувачення стверджує, що музикант користувався своєю репутацію, щоб підкоряти собі людей та примушувати їх виконувати його вимоги, зокрема сексуального характеру.

Встановлено, що музикант змушував своїх жертв питати дозволу навіть на те, щоб поїсти чи сходити в туалет. Одна з дівчат розповіла, що співак впродовж двох днів тримав її без їжі та води, а потім поглумився над нею.

Звинувачення у сексуальному насильстві проти Ар Келлі висувалися з 1997 року. Співака заарештовували у 2002, 2003 та 2019 роках, однак тоді суд звільняв його з-під варти. Свою провину за жодним епізодом зірка не визнала.

Ар Келлі отримав широку популярність у 1990-х роках як виконавець хіта "I Believe I Can Fly" з фільму "Космічний джем". Він володар трьох "Греммі".

Нагадаємо, що рік тому зірку серіалу "Таємниці Смолвіля" посадили на три роки за вербування до секс-культу.