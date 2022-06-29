Роботи з розчистки завалів не припиняються ні на хвилину - руїни тліють, знищуючи і без того невпізнавані тіла.

Жах. Варварський напад - і терористичний акт. Саме так можна назвати атаку росіян на торговельний центр у Кременчуці. Не менш варварською і традиційно цинічною була й реакція окупантів на вбивство мирних громадян.

Зараз у місті розібрали трохи більше половини руїн, на які рашистська ракета перетворила ТРЦ Амстор. Офіційно відомо про 18-тьох загиблих, однак більше сорока є зниклими безвісти. Тож вочевидь жертв буде більше. Тіла, які дістають з-під завалів рятувальники - дуже понівечені. Бо люди фактично згоріли живцем...

Про злочин росіян прооти людяності - матеріал Стаса Кухарчука, який працює у Кременчуці.

Уже добу рятувальники, військові та поліція розчищають завали торговельного центру «АМСТОР». І ця ніч була найважчою. Після влучання ракети пожежа знищила будівлю вщент. Лишився лише каркас і купа брухту, під яким живцем згоріли десятки людей. В очах Сергія біль та розпач. Бо він усвідомлює - рятувати там більше нікого …

Сергій Вовнянко - начальник пожежної частини:

Виносити тіла людей невинних, цивільних - це найважче. Я не можу назвати це тілами - це фрагменти тіл. Мій підрозділ, особисто ми винесли з-під завалів 11 тіл …і це тільки ми.

Роботи з розчистки завалів не припиняються ні на хвилину - руїни тліють, знищуючи і без того невпізнавані тіла. Зранку жителі Кременчука створили біля місця трагедії імпровізовану "алею пам'яті". Сюди несуть живі квіти, іграшки, лампадки... Деякі містяни приходять із надією відшукати своїх близьких та знайомих… доля десятків працівників і відвідувачів АМСТОРУ і досі невідома. З ними працюють психологи.

Юлія Фалєєва - психолог ГУ ДСНС у Полтавській області:

Один з нас є тут зараз в КУНГЄ…якщо людина хоче усамітнитись, вона не хоче на очах в інших плакати і найчастіше - це чоловіки, яким важко проявляти емоції, коли бачать всі інші… і також ми працюємо по всьому периметру.

Своїх друзів у списках загиблих Тетяна не знайшла. Жінка тішить себе надією, хоча вона з кожною хвилиною стає примарнішою. Ціла зміна побутового супермаркету, а це щонайменше 30-ро людей, на дзвінки не відповідає.

Тетяна - жителька Кременчука:

Продавці, охорона, директор… раніше працювали разом, багато знаєм один одного … Вони на звʼязок не виходять? Ні! Не виходять!

Близьких родичі шукають і по лікарнях. Після ракетного удару сюди привезли 25 постраждалих. Один пацієнт - помер. У решти стан відносно стабільний…

Оксана Королякова - директор медичного закладу:

В основному - це поранення обличчя та кінцівок з пораненнями внутрішніх органів до нас не госпіталізували тяжких пацієнтів, поступило шість чоловік, решта у стані середньої тяжкості.

Життя Олександрові зберегла дисциплінованість. Після вибуху у хлопця контузія - і кілька нетяжких поранень. Каже, ледве зазвучала сирена, він миттєво залишив робоче місце і вийшов із приміщення. Хоча торговельний центр ніхто на час тривоги не зачиняв…

Олександр – потерпілий:

Оце вже неділю, як перестав зачинятись… раніше зачинявся центр і нікого не впускали - всі були на вулиці, чекали … а це не зачинявся. Ну я завжди хоча б виходжу на вулицю задля безпеки …щоб хоча б не прибило он цим.

Ракета влучила в Амстор через чотири хвилини після початку повітряної тривоги. У багатьох людей шансів на порятунок просто не було - вибух стався у центральній частині будівлі.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова сьогодні по обіді приїхала на місце трагедії. Правоохоронці вже активно збирають матеріали для кримінального провадження. На сьогодні відомі навіть імена рашиських пілотів-убивць. Зібрані слідчими докази Україна використає і на міжнародному суді.

Ірина Венедіктова - генеральний прокурор України:

Ми її відпрацьовували квадратами. Брали слідчих нацполу, слідчих СБУ, завжди експерти, які вам необхідні - медичні експерти, балістичні експерти і експерт міжнародного-гуманітарного права. І я вас дуже прошу, щоб ви розпочали і матеріали справи складались так, що ми беремо цей стандарт.. ясно.

Ще одним злочином займається вже Національна поліція. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає дії керівництва торгівельного центру під час повітряної тривоги - неприпустимими.

Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ України:

На жаль, ті люди, які залишились тут під час тривоги, загинули саме через те, що залишилися тут під час повітряної тривоги, знехтувавши по суті цим попередженням. Дії адміністрації будуть предметом окремого розслідування і я зараз це коментувати не буду - це буде проведене відповідне дослідження. Але я хочу звернутися до всіх, як держорганів, так і приватних структур торгівельних центрів – обовʼязково потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги - це ваша безпека, ваших працівників.

Розбирання завалів в АМСТОРІ ще триває кілька днів. І рятувальники побоюються, що кількість жертв ракетного удару може суттєво зрости...