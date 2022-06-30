У середу ввечері, 29 червня, 15 вагонів зерновозів, що їхали з України зійшли з рейок на території Румунії. Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Ці вагони були у складі потяга з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в потязі належать українському приватному оператору.

Камишін уточнив, що зерновози рухались на візках під колію 1435, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності залізниці Молдови.