Прямували з України: у Румунії зійшли з рейок 15 зерновозів [ Редагувати ]
У середу ввечері, 29 червня, 15 вагонів зерновозів, що їхали з України зійшли з рейок на території Румунії. Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Ці вагони були у складі потяга з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в потязі належать українському приватному оператору.
Камишін уточнив, що зерновози рухались на візках під колію 1435, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності залізниці Молдови.
За оперативною інформацією причина сходу за колійним господарством. Деталі ще розслідуються.
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