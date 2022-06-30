Депутат Юрій Ломага послав Андрія Садового вслід за російським кораблем [ Редагувати ]
Під час розгляду ухвали, яка забороняє виконкому витрачати безконтрольно гроші, міський голова Львова Андрій Садовий грубо порушив регламент.
Як повідомляє "Вголос", 30 червня, на сесії Львівської міської ради винесли на розгляд депутатів ініціативу, якою забороняли виконавчому комітету непрозоро витрачати гроші з бюджету.
Садовий, ухвалу, яка зв'язує руки лояльному до нього виконавчому комітету, поставив на голосування без обговорення і без доповіді авторів ухвали. Депутати стали обурюватись. Юрій Ломага, Наталя Шелестак, які є авторами ухвали, просили дати їм слово. Депутати почали покидати сесійну залу, бо це як мінімум не повага.
Зрештою депутат Юрій Ломага сказав: "Андрій Іванович, йдіть нах... слідом за російським кораблем та російським патріархатом".
30 червня, на сесії Львівської міської ради винесли на розгляд депутатів ініціативу, якою забороняли виконавчому комітету непрозоро витрачати гроші з бюджету.
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