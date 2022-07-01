На Одещині ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло щонайменше 10 людей (відео) [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. На даний момент відомо про 10 загиблих. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ракети вразили багатоповерхівку та базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.
По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря... В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.
Рятувальники з-під завалів дістали тіла 6 загиблих, медичну допомогу надали 7 пораненим, серед яких 3 дитини.
Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м. Частина людей опинилася під завалами.
База відпочинку частково зруйнована, є постраждалі, їх кількість уточнюється. Інформація щодо жертв уточнюється й оновлюється.
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