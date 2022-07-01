Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. На даний момент відомо про 10 загиблих. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ракети вразили багатоповерхівку та базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря... В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.

Рятувальники з-під завалів дістали тіла 6 загиблих, медичну допомогу надали 7 пораненим, серед яких 3 дитини.

Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м. Частина людей опинилася під завалами.

База відпочинку частково зруйнована, є постраждалі, їх кількість уточнюється. Інформація щодо жертв уточнюється й оновлюється.