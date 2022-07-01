"Українців чекає дуже складна війна": Данілов назвав причину [ Редагувати ]
Військової допомоги, яку отримує Україна від союзників недостатньо для паритету з росією у важкому озброєнні. Українців чекає дуже складна війна. Про це повідомляється у Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.
На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде.
⚖️ На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022
⚔️ Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде.
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