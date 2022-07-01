Військової допомоги, яку отримує Україна від союзників недостатньо для паритету з росією у важкому озброєнні. Українців чекає дуже складна війна. Про це повідомляється у Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде.