Потужний обстріл Миколаєва. Сьогодні вранці у різних районах міста пролунав із десяток вибухів. За інформацією голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на щастя, обійшлося без жертв. Однак зросла кількість загиблих від ракетного удару по житловому будинку, який стався 29 червня. Жертв - уже вісім. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Шестеро постраждалих зараз у лікарнях.

Про ситуацію у Миколаєві докладніше - Марина Михайловська.

Третю добу надзвичайники розбирають завали житлового будинку, в який поцілила ворожа ракета. Частини четвертого та п'ятого поверхів - як не було. Від удару обвалився цілий під'їзд. Люди до останнього сподівалися, що когось з сусідів ще знайдуть живими. Та вже відомо про вісьмох жертв.

Наталія Миколаївна - уповноважена зруйнованого будинку:

На 4 этаже женщина без ног. Провалились плиты, ее только на первом этаже достали. Две девочки студентки. Они должны были сдать экзамены и уехать. На 5 этаже Валентин. Он с первых дней воны волонтером помогал. Гуманитарку, лекарства нашим солдатам. Его знает пол города.

Будинок у спальному, але не тихому районі. З початку війни в ці двори російські снаряди прилітали тричі.

Тетяна - мешканка зруйнованого будинку:

Наш дом наверно им очень нравится. У нас же база НАТО здесь. Мы ж неонацисты. Вчера дали интервью они , что разгромили базу неонацистов. Жить невозможно. Бомбежки с 5 утра. Целый день.

Місцеві переконані: їх обстрілюють зумисно.

Наталія Миколаївна - уповноважена зруйнованого будинку:

С соседнего дома поставили камеру именно на этот угол, которые засняли время и менно этот сюжет. Почему камера именно соседнего дома была направлена на наш дом. Почему имено на этот угол.

Міська влада зауважує, зараз в Миколаєві небезпечно. Тим, хто залишається в місті, треба бути вкрай обережними.

Олександр Герасіменя - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради:

Місто кожного дня обстрілюють. Від 3 до 10 ракет. Яка безпека? Працюємо. Всі райони. Вони в змозі нанести удари по любому району Миколаєва. Тому прильоти можуть бути в любу точку.

У четвер в Миколаєві теж не минулося без прильотів.

Олександр Герасіменя - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради:

Було обстріляно Корабельний район із Ураганів касетними снарядами, пошкоджено 10 будинків. Інформація про поранених уточнюється.

Попри небезпеку Віра Дмитрівна, як і багато її сусідів, виїжджати з Миколаєва не планує. Жінка народилася у 41-му. Тоді війна забрали життя її батьків.

Віра Дмитрівна - жителька Миколаєва:

Нам страшно. Мне некуда… не то что… у меня есть там родственники под Киевом. А как я могу бросить эту квартиру на первом этаже без окон, без дверей?

Любов Іванівна - жителька Миколаєва:

Мы теперь не понимаем, куда они целятся. Нам предлагают выехать отсюда. Мы не хотим. Мы в этом доме живем почти 52 года.

А між тим, під час рятувальних робіт у будинку постраждало двоє надзвичайників. Загалом, від початку війни в Миколаєві пошкоджено 300 багатоповерхівок та 400 приватних будинків. 118 людей загинули. Більше півтисячі -поранені.