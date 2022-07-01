Україна отримала грант на 1 млрд євро від уряду Німеччини. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Повідомляється, що кошти перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, відкритий Міжнародним валютним фондом (МВФ) для країн-донорів України.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Загалом з початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.