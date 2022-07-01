У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту [ Редагувати ]
У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, приблизно 90% не підлягає ремонту.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, что на відновлення того рівня, що був, необхідні сотні мільйонів інвестицій. Це може зайняти до трьох років роботи.
За даними міськради, російські війська знищили майже весь транспорт, який закупили за останні 5 років. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню.
Повідомляється, що транспорт, що не зруйнований вщент, окупанти намагаються відремонтувати та відправити у Донецьк.
Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі, що становить 95%. На відновлення потрібно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.
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