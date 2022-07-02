В Павлограді сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві [ Редагувати ]
На одному з промислових підприємств у Павлограді Дніпропетровської області виникла пожежа.
Зазначається, что рятувальники вже загасили пожежу. Вони приборкували вогонь майже 2 години.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Повідомляється, що наразі на місці працює комісія. Фахівці з'ясовують причини загорання.
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