У США двоє дівчат загинули, намагаючись виконати челендж у TikTok. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Інциденти сталися у лютому та липні 2021 року в штатах Вісконсін і Техас. Дівчата віком 8 і 9 років подивилися відео з Blackcout Challenge, учасники якого затримують дихання на максимально тривалий період часу. Діти спробували виконати челендж, внаслідок чого задихнулися.

Батьки загиблих подали позов до TikTok до Верховного суду округу Лос-Анджелес. Позивачі вважають, що платформа просувала їхнім дочкам смертельно небезпечне відео, а творці та розробники програми повинні понести відповідальність за загибель дітей.

Повідомляється, що кілька інших дітей у США віком від 10 до 14 років померла за аналогічних обставин, намагаючись виконати Blackcout Challenge.

У TikTok вже заблокували Blackout Challenge у пошуковій системі.

Нагадаємо, що TikTok масово видаляє акаунти дітей віком до 13 років.