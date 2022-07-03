У США дві дівчинки загинули під час TikTok-челенджу [ Редагувати ]
У США двоє дівчат загинули, намагаючись виконати челендж у TikTok. Про це повідомляє Los Angeles Times.
Інциденти сталися у лютому та липні 2021 року в штатах Вісконсін і Техас. Дівчата віком 8 і 9 років подивилися відео з Blackcout Challenge, учасники якого затримують дихання на максимально тривалий період часу. Діти спробували виконати челендж, внаслідок чого задихнулися.
Батьки загиблих подали позов до TikTok до Верховного суду округу Лос-Анджелес. Позивачі вважають, що платформа просувала їхнім дочкам смертельно небезпечне відео, а творці та розробники програми повинні понести відповідальність за загибель дітей.
Повідомляється, що кілька інших дітей у США віком від 10 до 14 років померла за аналогічних обставин, намагаючись виконати Blackcout Challenge.
У TikTok вже заблокували Blackout Challenge у пошуковій системі.
Нагадаємо, що TikTok масово видаляє акаунти дітей віком до 13 років.
по темі
Про волонтерство, інформаційний фронт, контрпропаганду і погрози росіян - далі.
Хлопчик до війни навчався вокалу, і тепер їздить містечками Львівщини з вуличними гастролями. А гроші віддає на потреби Збройних сил України. Про великий внесок у перемогу маленького патріота - дивіться матеріал Вікторії Балицької.
З початку повномасштабної війни в Україні постраждали вже 984 дитини
Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 млн доларів
Для перебування в укритті, вихователі, які дуже скучили за живим спілкуванням з малечею, готують особливі ігри.
Пологові будинки чи не одразу перейшли на воєнні рейки і пристосувалися до нових реалій. В підвалах розгорнули палати, відкрили пологові зали та операційні. І там, під час сирен та бомбардувань на світ з'являються діти війни.