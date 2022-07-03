Європейські міста та регіони запустили Альянс для відбудови України. На перше засідання, спільно з комітетом регіонів Євросоюзу, прибула й делегація з України. Які ідеї і запити висунули, і як Захід готується допомогти нам відновлювати країну - дивіться далі у сюжеті.

Брюссель, Європейський комітет регіонів. Тут у сесійній залі зібралися представники сотень європейських міст та регіонів, аби вперше у такому складі та за присутності українських гостей обговорити, як відбудовувати Україну.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Більше 50% нашого міста зруйновано. 73% міста пошкоджено. У перші 30 днів після війни назад в місто повернулись 50% наших мешканців. І саме з цього приводу хочу звернутися до вас з проханням. У нашому місті зруйновані всі садочки та школи.

Щоб відбудувати садок чи школу, потрібно в середньому мільйон євро, зазначив мер Ірпеня. Щоб урятувати багатоповерхівку з пошкодженим дахом - 300 тисяч євро. А таких будинків у місті близько сотні. Ремонтувати їх треба терміново, інакше негода пошкодить житло ще більше.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Якщо кожне місто, представлене у комітеті регіонів, допоможе відновити один обʼєкт у Ірпені, то в Україні за півроку стане на одне зруйноване місто менше. Вже є певний позитивний приклад і результат - місто-побратим Кашкайш, Португалія - виділило 500 тисяч євро на реконструкцію дитячого садочку. За це їм дуже-дуже дякуємо.

Побратимство і встановлені раніше звʼязки зараз допомагають українським містам планувати відновлення. На першому засіданні Альянсу з відбудови України мери європейських міст та регіонів мали змогу висловити свої занепокоєння та пропозиції.

Ката Тутто, заступниця мера Будапешта:

Ми всі свідомі того, що багато наших міст і регіонів не мають коштів та можливостей на виконання європейських цілей з зеленої трансформації, але звісно кожен зробить усе можливе, щоб допомогти з відбудовою. Водночас перед нами постали випробування, яких раніше не бачили - ковід, енергетична криза, інфляція.

Олгірд Геблевич, президент Західнопоморського краю Польщі:

Ми знаємо, що потрібна дуже велика міжнародна фінансова підтримка для відбудови вашої країни. Але ми також, як регіони та міста-партнери, запропонуємо вам наші ноу-хау, наші найкращі знання та напрацювання, і, звісно, свою дружбу.

Відбудова - це не просто відновлення будівель до того стану, в якому вони були до руйнувань. Нові садочки та школи зводитимуть з урахуванням сучасних законів урбаністики. Над проектами уже працюють.

Ірина Ярмоленко, депутатка Бучанської міської ради:

Ми запросили волонтерів - архітекторів, дизайнерів, проектних менеджерів, фандрейзерів. І утворилися такі групи під кожен обʼєкт по приблизно 10 осіб. Наразі ми отримали від наших спеціалістів 30 візульних обʼєктів як може виглядати це місто.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Сьогодні тільки запропонували концепцію, зараз буде ще один саміт, одна зустріч в Швейцарії, і після цього будуть вже дієві напрацювання по Україні. І ми однозначно максимально включаємося в цей процес.

Наступний захід - Конференція із відбудови у Швейцарії, в місті Лугано. У ній візьме участь і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А з України з детальнішою інформацією про наші потреби прилетить велика делегація на чолі з премʼєром.