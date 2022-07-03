Заборонити людям відпочивати у необладнаних для пляжного відпочинку місцях рятувальники не можуть.

Купальний сезон має бути безпечний навіть у війну. Рятувальники продовжують рейди місцями масового відпочинку людей, щоб нагадати про елементарні правила поводження біля водойми. Бо лише у Черкасах з першого червня вже загинуло семеро людей, серед них одна дитина. Це було на неофіційному пляжі.

Трирічна Маша хизується рожевими нарукавниками. Бабуся пильно слідкує за безпекою дівчинки під час відпочинку на пляжі. Відпрацьовані дії у родини і на час повітряної тривоги.

Лариса, відпочивальниця:

Ми стараємось не йти як повітряна тривога, а як є, то збираємось і йдемо додому, ми живемо на першому поверсі,то ховаємось вдома, в подвалі сказали не можна.

Ця місцина популярна серед черкащан, хоча офіційно тут купатися заборонено. Бо пляж не обладнаний рятувальним постом, ще й дно необстежене. Проте людей це не зупиняє.

Щоб нагадати про елементарні правила безпеки, рятувальники вирушили рейд.

Будь ласка, не нехтуйте правилами. - Дякую. Бо дуже мало буває такої інформації, де можна сховатись.

Із собою взяли і манекен - на ньому демонструють, як надати першу домедичну допомогу. Такий корисний інтерактив зацікавив дітей.

З не меншою цікавістю настанови слухають і дорослі.

Ірина, відпочивальниця:

Дуже потрібно, в мене багато дітей. 25 чоловік, ми віддихаємо на воді і я такого не знала, це дуже корисна інформація.

Продемонстрували надзвичайники також, як надати допомогу людині, що тоне.

Смерть від утоплення прийнято називати тихою. Адже часто у людей немає навіть сил закричати, щоб покликати на допомогу.

Олександр Перевізник, фельдшер-рятувальник:

Кажуть тоне тихо, через шо багато хто цього не замічає. Вибивається із сил, на воді тримається 2-3 хв, тоді обично отак лежить спиною до верху і потім поступово йде до дна.

Заборонити людям відпочивати у необладнаних для пляжного відпочинку місцях рятувальники не можуть. Втім, і нагадувати про правила безпеки не втомлюються.

В області є лише сім офіційних місць для відпочинку, які відповідають усім вимогам, три з них у Черкасах.

Олександр Євпак, заступник начальника ГУ ДСНС Черкаської обл.:

Щодо кількості подій, вона змінилась, кількість загиблих зменшилась, кількість врятованих збільшилась, тобто тими рейдами, шо ми проводимо, це нам дає більш ефективніше і швидше реагувати.

Загалом з початку літа лише на водоймах Черкащини зарестровано 13 пригод на воді, вдалося врятувати шістьох осіб. Проте семеро - загинули, зокрема, і дитина.