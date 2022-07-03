У розвідці Британії назвали пріоритетну мету політики росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Окупаційна влада заявила, що проведе референдум про приєднання Херсонської області до рф до осені 2022 року. Росія, ймовірно, віддає пріоритет псевдоконституційному голосуванню в спробі узаконити свій контроль над регіоном.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона, який стався 28 Червня, є спробою придушити опір окупації.
"Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найбільш повно зазнав нової російської окупації з лютого", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук Конституційного рішення для окупації.
"Цілком ймовірно, що вона буде готова підтасувати результати голосування, щоб домогтися прийнятного результату", - йдеться в повідомленні.
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