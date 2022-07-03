Президент Чехії Мілош Земан підтримав постачання зброї Україні та навчання військовослужбовців [ Редагувати ]
Президент Чехії Мілош Земан висловився за продовження постачання республікою зброї Україні для відбиття російської агресії й організацію навчання військовослужбовців ЗСУ на території Чехії. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News.
Я говорив, і так говорять багато хто, про те, що війна в Україні буде довгою та виснажливою. Зростатиме кількість втрат з обох сторін.
Не можна виключати, що тиск російських громадян (на свою владу) посилюватиметься і призведе до певних змін у російській політичній структурі.
Щодо позиції Чехії, то я згоден з продовженням постачання зброї для України та навчанням її військовослужбовців у нас в республіці.
Земан заявив, що Захід має продовжувати постачати Україні сучасні бойові системи, включаючи зенітно-ракетні комплекси далекого радіусу дії.
Земан не виключив затягування війни в Україні та заявив, що Захід має продовжувати жорстку санкційну політику проти РФ.
Нагадаємо, що наприкінці травня Чехія передала Україні ударні гелікоптери Мі-24. 2 липня до України прибула міністр оборони Чехії.
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