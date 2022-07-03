Президент Чехії Мілош Земан висловився за продовження постачання республікою зброї Україні для відбиття російської агресії й організацію навчання військовослужбовців ЗСУ на території Чехії. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News.

Я говорив, і так говорять багато хто, про те, що війна в Україні буде довгою та виснажливою. Зростатиме кількість втрат з обох сторін.

Не можна виключати, що тиск російських громадян (на свою владу) посилюватиметься і призведе до певних змін у російській політичній структурі.

Щодо позиції Чехії, то я згоден з продовженням постачання зброї для України та навчанням її військовослужбовців у нас в республіці.