Ще двоє британців постануть перед псевдосудом самопроголошеної ДНР [ Редагувати ]
Фейкова республіка, фейковий суд, але реальна загроза страти. Ще двоє британців постануть перед псевдосудом самопроголошеної ДНР. Ділана Гілі та Ендрю Гілла звинувачують в участі у війні на боці України. Їм загрожує смертна кара. Раніше цей вирок вже отримали їхні співвітчизники - Шон Піннер та Ейден Аслін.
Чи справді затримані британці - були найманцями, що про них відомо та зрештою - яка позиція Лондона - розповість наша Світлана Чернецька.
22-річного Ділана Гілі та 35-річного Ендрю Гілла окупанти захопили в полон ще у квітні. Наразі про Гілі є більше інформації. Чоловіка затримали на КПП у Запоріжжі, коли він їхав вивозити українську сім'ю із зони бойових дій. На батьківщині Гілі працював шеф-кухарем, а до України відправився допомагати добровольцем. І хоча він не співпрацював із жодною благодійною організацією, та підтримував контакт із Presidium Network. Це неприбуткова британська компанія, яка допомагає людям у кризових ситуаціях. В організації запевняють, що Гілі не мав зв'язку зі збройними силами, не воював, перебував у країні винятково як волонтер. До речі, разом з ним у квітні затримали ще одного британського волонтера Пола Юрея, про його долю нічого невідомо.
Домінік Брін, засновник організації Presidium Network:
Вони допомагали із купівлею та доставкою медикаментів місцевим мешканцям. Але також багато займалися евакуацією людей. Вони дивилися в групі у соцмережі, де люди потребували транспорту, щоби виїхати, і їхали туди. Вони гуманітарні працівники. Волонтери, а не шпигуни, не мають зв'язку з вояками, тому ставитися до них треба відповідно до міжнародного законодавств.
Усю інформацію про Гілі британські благодійники передали в самопроголошену ДНР. Він там зараз перебуває в СІЗО в очікуванні суду. Разом із ним співвітчизник Ендрю Гілл. Про нього відомо значно менше. Родом він із британського Плімута, має чотирьох дітей. Британця схопили у Миколаївській області. На допиті він розповів окупантам, що приїхав до українського кордону з чеською снайперською гвинтівкою. Та познайомився з людьми, з якими згодом і воював на боці України. Попри кілька опублікованих інтерв'ю із британцем, у фейковій республіці заявили, що і він, і Гілі відмовляються співпрацювати зі слідством. В уряді Великої Британії запевняють, що стежать за ситуацією.
Ми засуджуємо експлуатацію в'язнів війни та цивільних задля політичних цілей та звернулися з цим питанням до Росії. Ми підтримуємо постійний контакт з урядом України щодо їхніх справ і цілковито підтримуємо Україну в намаганні їх визволити.
Отже, Гілі та Гіллу висунули такі ж обвинувачення, як раніше воякам ЗСУ - теж британцям Піннеру та Асліну. Суд над ними відбувся за зачиненими дверима, без свідків і блискавично швидко. Їх засудили до смертної кари і найімовірніше, що на Гілі та Гіла чекає такий самий вирок. Напередодні Європейський суд із прав людини наказав росії забезпечити невиконання смертної кари, але москва заявила, що більше не дослухається до рішення ЄСПЛ.
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