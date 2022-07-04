Родичів українських військовополонених просять не поширювати особисті дані захисників. Ними можуть скористатися шахраї та спецслужби росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

Українців закликали не передавати неперевіреним особам особисті дані військових, зокрема паспортні дані, посаду, звання, номер частини, останнє місце перебування, фото у військовій формі тощо.

Спецслужби росії під виглядом представників держслужб чи "громадських організацій" виходять на зв'язок з рідними полонених та виманюють важливу інформацію. Передача такої інформації може зашкодити полоненому, оскільки її можуть опублікувати в мережі із негативними закликами. Відомостями про місця дислокації чи військову частину може скористатися противник що поставить під загрозу життя інших українських захисників.

Інформацію можуть використати і проти рідних. Шахраї часто просять "викуп" за солдатів, проте очікувати повернення військового не варто.

У ГУР нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації.