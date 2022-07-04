У Кабміні назвали три етапи післявоєнної відбудови України [ Редагувати ]
Джерело: Цензор.Нет
Післявоєнна відбудова України буде здійснюватися у три етапи, в яких закладена реалізація тисячі проєктів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, перший етап - це відбудова критично важливих об'єктів. На другому етапі уряд планує відновлення базової інфраструктури. Мова йде про школи, лікарні та житло.
"Друга частина - це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проєктів відбудови", - пояснив прем'єр.
Третій етап є довгостроковою трансформацією України, яка стосується всіх сфер. Зокрема, освіти, медицини, військово-промислового комплексу. Шмигаль наголосив, що основа відновлення - люди, економіка та інфраструктура.
Глава уряду додав, що Національна рада з відновлення України розробила 24 томи напрацювань.
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