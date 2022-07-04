Окупанти створили в Херсонській області російський "уряд" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Окупаційна влада в Херсонській області оголосила про формування "уряду". Керувати ним будуть російські чиновники.
Про це повідомляє "Коммерсант".
Окупанти призначили заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва главою "кабінету міністрів" Херсонської області. Він також раніше проходив службу в органах ФСБ.
Ще дві посади в новому "уряді" отримали колишні російські чиновники.
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