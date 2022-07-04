Зеленський створив на Донеччині 14 військових адміністрацій [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський створив 14 військових адміністрацій на Донеччині. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Генеральному штабу Збройних Сил України, Донецькій обласній військовій адміністрації здійснити відповідно до закону України про правовий режим військового стану заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу. Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
На Донеччині створили наступні військові адміністрації:
- Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району;
- Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району;
- Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району;
- Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району;
- Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району;
- Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району;
- Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району;
- Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району;
- Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району;
- Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району;
- Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району;
- Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району;
- Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району;
- Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району.
Нагадаємо, що 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив про відхід українських військ з Лисичанська на Луганщині.
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