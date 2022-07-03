Українська армія відійшла з Лисичанська - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.
Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси.
Нагадаємо, що 3 липня російські війська взяли під контроль населений пункт Золотарівка під Лисичанськом і форсували річку Сіверський Донець і намагаються захопити Білогорівку під Краматорськом. ЗСУ відбили штурм у напрямку Пасіка - Долина.
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