У Броварах під Києвом порушнику комендантської години, який тікав від патрульних, прострелили ноги. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Днями на бульварі Незалежності місцеві жителі чули стрілянину та крики. Як виявилося, близько першої години ночі бійці місцевої ТРО побачили на вулиці чоловіка, який порушував комендантську годину.

На вимогу зупинитися він почав тікати, тож представник ТРО вистрілив у його бік з автомата Калашнікова і влучив у ноги.

Порушник - 34-річний місцевий мешканець, який перебував у розшуку за крадіжку. Наразі він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що у Києві поки не будуть скасовувати комендантську годину, яка триває з 23:00 до 05:00. Комендантська година залишатиметься задля безпеки громадян та сприяння виконанню завдань ЗСУ.