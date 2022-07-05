ЗСУ знищили російську техніку на півдні (відео) [ Редагувати ]
Українці бійці продовжують нищити ворожу техніку та самих окупантів на півдні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.
Опубліковано кадри роботи 59 ОМБр ім. Я. Гандзюка по росіянах.
59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж "іскрить", стримує російські війська на півдні України - воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога.
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