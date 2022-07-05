Окупанти нанесли масований обстріл по Слов'янську: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
Російські військові нанесли масований обстріл по Слов'янську Донецької області.
Про це повідомляє мер міста Вадим Лях.
"Масований обстріл міста! Центр, Північний", - написав він.
Мер закликає усіх жителів залишатися в укриттях.
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