ПриватБанк запроваджує нові обмеження для клієнтів [ Редагувати ]
ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обігу понад 500 тис. грн на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу банку.
Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів.
У таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.
Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24 ченелс, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи - на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції.
Нагадаємо, що у жовтні 2021 року "ПриватБанк" обмежив кількість переказів між картками.
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