"ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту: в течение месяца один клиент может сделать не более 100 переводов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Банк работает для вас, но строго в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга. Поэтому с октября 2021 мы внесли незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов, касающиеся лимитов на переводы с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы.

Согласно правилам внутренней политики банка, основанных на требованиях финмониторинга и правилах платежных систем, лимиты устанавливаются на календарный месяц (с 1-го по 30/31-го числа) как для переводов по Украине, так и за рубеж.

Для отправителя:

100 переводов по Украине;

25 международных переводов.

Для получателя:

100 переводов по Украине;

30 международных переводов.

В пресс-службе банка сообщили, что лимиты на переводы денег не действуют для с тех случаях, если на карту поступают благотворительные деньги, средства на лечение ребенка, деньги волонтеров и т.д.

Для этого надо позвонить по телефону 3700 или написать в чат "Помощь Онлайн", скинув ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности.

Напомним, что в конце июля ПриватБанк разрешил денежные переводы по номеру телефона, а в июне в разы поднял комиссию за перевод средств с помощью Приват24.