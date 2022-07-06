В ISW назвали мету путіна після захоплення Луганської області [ Редагувати ]
Військові аналітики вважають метою президента рф володимира путіна після захоплення Луганської області залишається знищення суверенітету України і зміна режиму.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Секретар Ради Безпеки росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента росії володимира путіна з приводу так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.
- російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
- Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
- Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
- Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
- російські війська продовжували обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області.
- російська влада проводить посилення заходів щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрат живої сили.
- Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до російської федерації.
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