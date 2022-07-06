Летіли на Миколаївську область: ЗСУ збили дві ракети "Калібр" [ Редагувати ]
Українські захисники сьогодні вночі збили дві російські крилаті ракети "Калібр". Ворог випустив їх по Миколаївській області.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"06 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.
За інформацією командування, ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.
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