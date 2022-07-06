У квартирах похолоднішає: Кабмін планує змінити температурний режим [ Редагувати ]
Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. Це буде зроблено з метою економії енергоресурсів, температура складе мінімум 16 градусів.
Знизити температурний мінімум для житлових приміщень з 18-20 до 16 градусів уряд може вже найближчим часом.
Прийняти таке рішення збиралися минулого тижня, але ще не узгоджені деякі деталі документа.
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