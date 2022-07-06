По педагогічному університету Харкова вдарили ракетами: є жертва [ Редагувати ]
У ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.
6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район Харкова. В результаті обстрілу значного руйнування зазнала будівля вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.
Як пишуть місцеві ЗМІ, ракета потрапила в педагогічний університет.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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