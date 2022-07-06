Війна в Україні: що відбувається на фронтах 6 липня [ Редагувати ]
Російські війська намагаються покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм - Слов'янськ. Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Під Краматорськом ворог штурмував Верхньокам’янське та Григорівку. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 6 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках білоруська армія продовжує виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи з інженерного обладнання позицій, проводиться перевірка пунктів управління, ведеться радіоелектронна розвідка.
- На Сіверському напрямку без істотних змін. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
- На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.
- Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань - Соснівка наші воїни успішно відбили.
- На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм - Слов’янськ. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.
- Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.
- На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.
- На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут - Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.
- Наступи ворога на напрямках Миронівка - Луганське та Гольмівський - Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, ЗСУ атакують російських окупантів біля окупованого Ізюму. Також наші бійці поступово просуваються на Запорізькому напрямку.
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