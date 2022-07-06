Кулеба обговорив з Блінкеном прискорення поставок важкого озброєння Україні [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили прискорення поставок важкого озброєння Україні. Про це повідомляє Кулеба в Twitter.
"Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів", - написав він.
Політики поспілкувалися напередодні міністерської зустрічі G20, на якій, за словами Кулеби, вони обоє будуть привертати увагу до російської агресії та запобігатимуть поширенню росією брехні.
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