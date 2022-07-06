Росіяни обстріляли Дніпропетровську область касетними снарядами [ Редагувати ]
Джерело: Українські новини
У середу, 6 липня, ввечері окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області за допомогою касетних снарядів. В результаті атаки троє мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Вже надвечір окупанти влучили в Покровську громаду в Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об'єкту, де розташована будівельна та сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких - працівник підприємства. Але інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - розповів Лукашук.
При цьому він додав, що постраждалим вже надають медичну допомогу. Один поранений перебуває у важкому стані.
За словами Лукашука, на місці обстрілів спалахнула пожежа. Рятувальники намагаються ліквідувати полум'я.
по темі
Російські війська вранці вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області, зруйновані будинки в Зеленодольську
Російські військові продовжують бити по містах та селам Криворізького району (Дніпропетровська область)
Внаслідок обстрілів російських військ Харкова троє цивільних людей постраждали
Російські військові атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проїжджала евакуаційна колона
Російські війська вночі та вранці знову обстріляли Харків та область