У середу, 6 липня, ввечері окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області за допомогою касетних снарядів. В результаті атаки троє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вже надвечір окупанти влучили в Покровську громаду в Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об'єкту, де розташована будівельна та сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких - працівник підприємства. Але інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - розповів Лукашук.

При цьому він додав, що постраждалим вже надають медичну допомогу. Один поранений перебуває у важкому стані.

За словами Лукашука, на місці обстрілів спалахнула пожежа. Рятувальники намагаються ліквідувати полум'я.