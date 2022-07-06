У найближчі 24 години є висока загроза ракетного обстрілу Ніжина - мер [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У середу, 6 липня, мер Ніжена Олександр Кодола попередив містян про можливий ракетний обстріл міста.
"Увага! У найближчі 24 години є висока ракетна загроза обстрілу міста Ніжина! При першому повідомленні про небезпеку, негайно спускайтесь в укриття! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - просить мер.
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