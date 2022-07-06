Які міста України в небезпеці: прогноз ясновидиці на 7 липня [ Редагувати ]
Джерело: Подробиці
Минуло більше, аніж 130 днів протистояння нападу російської федерації на Україну. Щоденно ми слідкуємо за новинами, важливими заявами політиків та перебігом подій війни і сподіваємось на довгоочікувану перемогу.
Ясновидиця Валерія, чиї прогнози встигли вразити українців своєю точністю, розповіла, чого очікувати у четвер, 7 липня.
"Тиші не буде. Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська область, Дніпро - можуть бути обстріли. Також на Заході буде неспокійно. Я сподіваюсь на наше ППО. Також можуть бути атаки по Києву, які, повірте мені, будуть відображені так, як сьогодні було в Одесі та області. Коли я кажу, що будуть прильоти, я дуже сподіваюсь, на те, що Господь захистить наші міста і спрацює ППО", - розповідає ясновидиця.
Крім того, вона зазначила, що неприємності на території рф тільки починаються.
"Небезпека на залізнодорожньому полотні все ще існує. Пожежі на ворожій території продовжуватимуться. Вони будуть далі втрачати боєприпаси. Це тільки початок їх неприємностей", - додала Валерія.
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