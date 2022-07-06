Минуло більше, аніж 130 днів протистояння нападу російської федерації на Україну. Щоденно ми слідкуємо за новинами, важливими заявами політиків та перебігом подій війни і сподіваємось на довгоочікувану перемогу.

Ясновидиця Валерія, чиї прогнози встигли вразити українців своєю точністю, розповіла, чого очікувати у четвер, 7 липня.

"Тиші не буде. Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська область, Дніпро - можуть бути обстріли. Також на Заході буде неспокійно. Я сподіваюсь на наше ППО. Також можуть бути атаки по Києву, які, повірте мені, будуть відображені так, як сьогодні було в Одесі та області. Коли я кажу, що будуть прильоти, я дуже сподіваюсь, на те, що Господь захистить наші міста і спрацює ППО", - розповідає ясновидиця.

Крім того, вона зазначила, що неприємності на території рф тільки починаються.