Винищувач F-18 впав з авіаносця "Гаррі Трумен" у Середземне море [ Редагувати ]
Винищувач F-18 Super Hornet впав з палуби атомного авіаносця "Гаррі Трумен" (USS Harry S. Truman) у Середземне море. Причиною аварії стали погані погодні умови, повідомляється на сайті Військово-морських сил США.
Інцидент трапився 8 липня, коли авіаносець поповнював запаси води. Літак здуло за борт. Внаслідок цього постраждав один військовослужбовець.
Сам авіаносець та розміщені на ньому літаки перебувають у стані готовності до виконання завдань. Інші подробиці не наводяться. Фахівці з'ясовують обставини аварії за літаком вартістю від $29 млн.
Винищувачі McDonnell Douglas F-18 Hornet використовуються ВМС та корпусом Морської піхоти США.
USS Harry S. Truman - американський авіаносець, восьмий корабель типу "Німіц", спущений на воду 7 вересня 1996 року.
Нагадаємо, що в січні 2022 року в Південнокитайському морі винищувач F-35 врізався в авіаносець Carl Vinson і впав у море.
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