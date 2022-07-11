"Десятки тисяч людей відрізали від міста": окупанти заблокували проїзд в один з районів Мелітополя [ Редагувати ]
Окупанти заблокували проїзд і виїзд в Новий Мелітополь. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
Десятки тисяч людей виявилися відрізані від міста.
Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд і виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою.
Мер додав, що влада міста зараз з'ясовують обставини події.
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