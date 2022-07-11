У понеділок, 11 липня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув в Україну з робочим візитом.Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

Рютте встиг відвідати Ірпінь.

Щойно спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь. Передав йому презентації руйнувань нашого міста і попросив допомоги його країни по відновленню зруйнованого житла жителів Ірпеня, наших шкіл і дитсадків.

Він також відвідав Бородянку та Бучу.

Київську область відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь - про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Однак жодні фото чи відео не передають жаху, який залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають в область.

За його словами, нідерландський прем'єр висловив свою підтримку і підкреслив, що країни повинні об'єднуватися в допомозі Україні.