В одній з областей повністю заборонили продажу алкоголю [ Редагувати ]
З 11 липня на Донеччині заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, що виробляються на спиртовій основі. Про це повідомила Донецька ОВА.
З сьогоднішнього дня у Донецькій області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Згідно цього документу, з метою забезпечення громадської безпеки і порядку з 11 липня 2022 року на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів і дезінфекційних засобів).
На території області буде організоване також патрулювання з метою контролю за дотриманням заборони торгівлі алкоголем.
Нагадаємо, на Чернігівщині на початку травня заборонили продаж алкоголю.
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