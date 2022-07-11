З 11 липня на Донеччині заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, що виробляються на спиртовій основі. Про це повідомила Донецька ОВА.

З сьогоднішнього дня у Донецькій області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Згідно цього документу, з метою забезпечення громадської безпеки і порядку з 11 липня 2022 року на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів і дезінфекційних засобів).

На території області буде організоване також патрулювання з метою контролю за дотриманням заборони торгівлі алкоголем.

Нагадаємо, на Чернігівщині на початку травня заборонили продаж алкоголю.