Населені пункти навколо окупованого Лисичанська та саме місто і далі потерпають від ворожої артилерії. Окупанти добивають вціліле. Населення окупованих міст та селищ примушують жити за правилами "рашистського режиму" та годують обіцянками про відновлення комунікацій "найближчим часом". Проте це брехня, адже рашисти зруйнували критичну інфраструктуру.

Нищить ворог її й на Донеччині. Горіла Вугледарська ТЕС. Газова інфраструктура так само знищена, тож перспектива зимувати в теплі - виглядає примарною. Єдиний варіант нині - евакуація. Євген Соломін - про останні новини зі східного фронту.

Наші війська хоч і відійшли із Сєвєродонецька та Лисичанська, проте продовжують контролювати частину області в напрямку Бахмута. На адмінмежу Луганщини російські окупанти так і не вийшли.

Українські війська могли б ще довго зберігати Лисичанськ під своїм контролем, але покинули місто, щоб не потрапити в оточення. ЗСУ відійшли з Лисичанська без втрати на готові, укріплені позиції на заході Луганської області, зайняли їх і звідти продовжують боротьбу з окупантами.

Поки наші Збройні Сили тримають оборону на Луганщині, сусідня Донеччина використовує час для укріплення лінії оборони та стримує додаткові російські окупаційні війська.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Програна лише одна битва, попереду буде перемога. Наша. У великій війні над росією буде, яку вона ж і розпочала. Єдине, щоб нам перемогти, треба більше далекобійної артилерії й більше БК для них.

Окупанти в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній отримали ними ж знищену критичну інфраструктуру. Відновити її швидко нереально, будувати все треба наново. А 60% житлового фонду не придатні до життя.

На горизонті - війна по всьому периметру. Отам танки стоять, отам вони тоже. Бл*** як коні льотають. Он там танк - нарешті попав, чорний дим. Ура!

Евакуація з Сєвєродонецька вже давно була неможлива, тепер нереально виїхати в бік України й з Лисичанська. Гуманітарних вантажів там так само не буде, аж до очищення території від окупантів.

Йопєрний балєт! Хана заводчанам! Каким заводчанам! Химмашу. Ой-ой-ой…

Цей феєрверк - з окупованого Сніжного, з колишнього заводу "Хіммаш". Підприємство розташоване за 20 кілометрів від кордону з росією. Із 2014 року окупанти тут влаштували склади зі зброєю та боєкомплектами. Там сталася пожежа та кілька годин детонувала зброя рашистів. Напевне, знову хтось невдало покурив.

А вдень у селі Яковлівка неподалік Ясинуватої спалахнув ще один склад боєприпасів російських військ.

Подібна демілітаризація російських складів зі зброєю і пунктів управління та опір на Луганщині призвів до уповільнення наступальних дій окупантів у районі Слов'янська та Бахмута.

Вот сюда снаряд попал - вот туда за домом, там все видно. - А вы где-то рядом живете? - Вот мой дом.

22-річний Данііл - дивом вижив під час бомбардування Слов'янська росіянами. Разом з батьками він повернувся додому. Ракета приземлилася, щойно він опинився у дверях будинку. Це і врятувало хлопцю життя. Він та 11-річна сестра, яка була в хаті, вижили, батьків - убило.

Даніїл, постраждалий житель Слов'янська:

Посмотрел в сторону улицы - там угла не было. Также нет гаража. И нет гаража - и там лежали оба родителя.

У Слов'янську нині залишається близько 20 тисяч жителів. Після масованого обстрілу місто виглядає спустошеним, транспорту мало. Нажахані російськими варварами люди намагаються виїхати.

Вадим Лях, начальник Слов'янської військової адміністрації:

Ми співчуваємо загиблим. Не забуваймо, що йде евакуація. Тримаймося!

Ворог не може просунутися на фронті, тому завдає ударів по цивільних об'єктах Донеччини. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, зруйновані чи пошкоджені майже сто осель.

От в радиусе от этого дома никто не живет! Вот там парень.

Росіяни бомбили Краматорськ, Бахмут, Авдіївку, Гостре, Північне, села: Малинівка, Ласточкине, Новополтавка, Тарасівка. Є проблема з водопостачанням, газом та світлом.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Без світла наразі залишаються 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл, щоб розпочати ремонти.

Евакуація з Донеччини можлива. Як завжди - безкоштовна. Військові радять не чекати російських бомб чи крилатих ракет, а виїжджати у безпечніші українські регіони.