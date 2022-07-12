День Петра і Павла 2022: три "магічні години" для молитви [ Редагувати ]
12 липня відзначається День Петра і Павла (Петрів день). Апостоли є учнями Ісуса Христа, які після смерті і воскресіння Христа почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Цей день вважають сильним і навіть магічним. Провидиця розповіла про те, коли потрібно молитися.
Так, за її словами, є три "сильні години", коли можна молитися: 12:21, 21:12,22:12.
Оберіть для себе якийсь один час і помоліться В першу чергу молимося о бійцях, про мир в Україні. І тільки вкінці можете попросити щось для себе. Чарівних текстів не існує. Головне - молитись з відкритим серцем. Молитись з вірою.
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