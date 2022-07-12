Штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів ворога в Миколаївській області [ Редагувати ]
Штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів противника в Миколаївській області, в районах Снігурівки і Любимівки. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Також Українські вертольоти вдарили по опорному пункту противника в районі Правдино і навколо Олександрівки.
В результаті роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ окупанти втратили 52 солдати, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.
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