В Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані людей [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
У захопленому росіянами Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих, які залишилися там. Нині в місті проживає 8 тисяч людей.
Про це повідомляє керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.
За його словами особисті дані людей збирають нібито для оформлення пенсій.
Також у місті окупанти намагаються організувати вуличну торгівлю.
"Росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують", - сказав Стрюк.
Він додав, що обладнання обох теплопостачальних підприємств міста зруйноване.
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