У захопленому росіянами Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих, які залишилися там. Нині в місті проживає 8 тисяч людей.

Про це повідомляє керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

За його словами особисті дані людей збирають нібито для оформлення пенсій.

Також у місті окупанти намагаються організувати вуличну торгівлю.

"Росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують", - сказав Стрюк.

Він додав, що обладнання обох теплопостачальних підприємств міста зруйноване.