У новому пакеті санкцій ЄС не буде обмежень на російський газ - прем'єр-міністр Чехії [ Редагувати ]
До сьомого пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії не увійдуть обмеження на постачання газу. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в інтерв'ю Reuters.
За його словами, це пов'язано з тим, що надто багато країн-членів ЄС, як і раніше, перебувають у сильній залежності від "блакитного палива" з країни-агресора.
Що безперечно проблематично, так це включити енергетику в санкції, оскільки має дотримуватися правило про те, щоб санкції мали більш серйозний ефект на Росію, ніж на країни, які вводять санкції. Я думаю, що його (газу - ред.) там бути не повинно, тому що низка країн залежить від російського газу.
За словами чеського прем'єра, Прага робить все, щоб не залежати від газу з РФ. Однак повної енергетичної незалежності цієї зими домогтися не вдасться.
Незважаючи на заяву прем'єр-міністр Чехії, досі не ясно, чи буде у новому санкційному пакеті нові обмеження щодо поставок газу з Росії.
У червні заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський сказав, що нові обмеження мають торкнутися російського газу. Канцлер Австрії заявляв інше: за його словами, ЄС не обговорюватиме газове ембарго в рамках нового пакету санкцій.
На момент російського вторгнення в Україну 24 лютого російський газ становив 40% від загального обсягу імпортованого газу в країнах ЄС. 18 травня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країни ЄС скоротили споживання російського газу до 26%.
Нагадаємо, що ЄС почав працювати над новими санкціями проти російського золота.
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