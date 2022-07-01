ЄС почав працювати над новими санкціями проти російського золота [ Редагувати ]
Європейський союз почав роботу над новими санкціями проти рф. Вони торкнуться, зокрема, російського золота. Про це повідомляє Bloomberg.
Європейський союз працює над новими санкціями проти російського золота, що відповідає кроку країн G7, спрямованому на подальше задушення доходів москви.
Разом з тим вказано, що підготовка до нового пакету санкцій продовжується, і деякі країни наполягатимуть на тому, щоб додати більше обмежень до пропозицій, перш ніж вони будуть подані державам-членам на затвердження.
Bloomberg звертає увагу, що росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.
Крім того видання з'ясувало, що новий пакет санкцій також охоплюватиме зміну раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області.
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