Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке впродовж 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн з державного бюджету. Про це повідомляє СБУ.

Крадіжці державних грошей вдалося запобігти, а всім причетним фігурантам - уже повідомлено про підозри. Серед них - двоє чиновників категорії "А", що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:

в.о. голови Держпродспоживслужби;

заступник голови Держпродспоживслужби;

директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

в.о. директора одного з державних підприємств;

керівник приватної компанії.

Наразі інформація про цих чиновників зникла з сайту служби.

Ці посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Через цю структуру чиновники планували "освоїти" бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. Мова йде про 680 млн грн.

Нагадаємо, що СБУ затримала керівника благодійного фонду, який продав "гуманітарку" на 500 тис. грн.