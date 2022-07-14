Топ-менеджери Держпродспоживслужби намагались вкрасти 650 млн грн [ Редагувати ]
Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке впродовж 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн з державного бюджету. Про це повідомляє СБУ.
Крадіжці державних грошей вдалося запобігти, а всім причетним фігурантам - уже повідомлено про підозри. Серед них - двоє чиновників категорії "А", що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:
- в.о. голови Держпродспоживслужби;
- заступник голови Держпродспоживслужби;
- директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;
- керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;
- в.о. директора одного з державних підприємств;
- керівник приватної компанії.
Наразі інформація про цих чиновників зникла з сайту служби.
Ці посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Через цю структуру чиновники планували "освоїти" бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. Мова йде про 680 млн грн.
Нагадаємо, що СБУ затримала керівника благодійного фонду, який продав "гуманітарку" на 500 тис. грн.
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