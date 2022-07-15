Президент путін звільнив Рогозіна з посади голови "Роскосмосу" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 15 липня, президент росії володимир путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови "Роскосмосу".
Деталі не уточнюються.
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