Проти Галкіна у Росії порушили кримінальну справу, йому загрожує сім років ув'язнення

Російського шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна, який виступає проти війни в Україні, у Росії звинувачують у поширенні фейків про російську армію та порушили проти нього кримінальну справу. Про це повідомив у соцмережі екс-депутат Держдуми Роман Худяков