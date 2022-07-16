Місцева влада має забезпечувати наявність і контроль за станом укриттів для населення. На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час робочої поїздки у Вінницю, де триває ліквідація наслідків ракетного удару рф.

Як зазначається, під час ознайомлення зі станом укриттів у Вінниці було виявлено, що деякі з них у жахливому стані. У цьому зв’язку Тимошенко акцентував на недостатньому рівні облаштування бомбосховищ.

"Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада має забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень", – наголосив він.

Заступник глави ОП обговорив із керівництвом міста пріоритети щодо розв’язання безпекового питання.

"Окремо апелюю до свідомості громадян: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це може зберегти життя вам і вашим сім’ям", – зазначив Тимошенко.

В ОП поінформували, що потерпілим унаслідок ракетних обстрілів Вінниці 14 липня надають необхідну медичну допомогу.

Лікарі борються за кожне життя. Медикаментів і всіх необхідних засобів достатньо. Вінницькі медики можуть розраховувати на допомогу колег з інших областей, але наразі такої потреби немає.

"Зруйнований унаслідок обстрілу Будинок культури не підлягає відновленню, тому його буде знесено. Будівлю Будинку побуту також неможливо відновити. Здійснюється оцінка збитків, завданих унаслідок пошкодження житлових будинків", - зазначив Тимошенко.