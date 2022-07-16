Існує ризик масованого ракетного удару по території усієї України. Повітряну тривогу оголошено в усіх областях.

Про це пише Telegram-каналі мер Івано-Франківська Іван Марцінків.

"Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких", - пише мер.

Варто відзначити, що наразі Генеральний штаб України жодним чином не прокоментував цю інформацію.