Поранені рвуться до бою. Медики Дніпра вражені відчайдушністю поранених бійців. Ті просять лікарів якнайшвидше поставити їх на ноги й повернути до побратимів. Тож люди у білих халатах роблять усе можливе, а інколи і неможливе. Як цивільні медики рятують поранених бійців і ставлять їх на ноги - розкажемо далі.

Сергій - поранений військовослужбовець:

Та хочеться назад, ще їм трошки насипати. Та напевне я своє вже відвоював.

Кілька днів тому Сергій дістав кульове поранення лівої руки та ноги в бою з окупантами у Донецькій області. Тепер, жартує, мінімум на пів року буде у ролі залізної людини. Подробиць бойового зіткнення не розкриває, каже лише: ворогам дали прочухана.

Сергій - поранений військовослужбовець:

Вони сиділи в засаді. Так би сказати, в засаді. Та і обстріляли нас трошки. Ми до них додому не прийшли, вони до нас прийшли. Ми їх сюда не звали.

На Донецькому напрямку був поранений і Володимир. Під час мінометного обстрілу ворожий снаряд потрапив в окоп.

Володимир - поранений військовослужбовець:

Я сам начинаю на кровати садится, после тройного ранения всего лишь через три дня. У меня просто большая просьба к врачам: соберите меня быстрее, я пойду к своим парням и опять с ними стану (плаче).

Медикам і справдів доводиться збирати по шматках і роздроблені кістки, і частини тіла поранених бійців. Мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення - з цим мають справу сьогодні цивільні лікарі. За 4 з половиною місяці вони стали фахівцями і у військовій медицині. Кажуть, головне, щоб польові медики вчасно очистили рани від бруду та витягли максимальну кількість уламків.

Олексій – хірург:

Це основна проблема, а інші пацієнти приїжджають з уламковими пораненнями, де ще залишаються уламки, які не змогли раніше там дістати. Ми намагаємося максимально ці уламки видаляти і далі відправляти максимально пролікований пацієнтів.

Майстерні руки лікарів та сучасні технології дозволяють уникати ампутацій кінцівок.

Юрій - лікар-травматолог:

Медицина современная она органосберегающая и при возможности мы не делаем ампутации. Современный аппараты внешней фиксации фиксируют раздробленные кости и если питание конечностей сохранено даже какими-то обходными сосудами, конечно эта конечность сохраняется.

Поряд із військовими - поранені цивільні. Володимир з Бахмутського району. У нього перебиті обидві ноги. Чоловік розповідає, кілька тижнів жив у підвалі багатоповерхівки. Поряд від ворожих обстрілів в укритті переховувалося ще близько 40 сусідів. Чоловіка дістав снаряд, коли на кілька хвилин піднявся у квартиру за курткою.

Володимир Кузьменко - житель селища Новолуганське:

В квартиру только зашел, взял курточку и только виходить - мина прилетела в спальню. Меня ударной волной выбросило с коридора на площадку.

Поранений чоловік перебував у підвалі ще дві доби, бо вивезти його до медиків військові не могли через постійні обстріли. Та вже нині лікарі дають обнадійливі прогнози.

Володимир Кузьменко - житель селища Новолуганське: